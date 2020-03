Protezione Civile, aggiornamenti coronavirus 26 marzo 2020: nuova impennata dei contagi

Pessime notizie sul fronte contagi: la protezione civile informa di un nuovo netto incremento dei nuovi casi positivi (1001 in più di quelli registrati ieri) in Italia dopo il calo avvenuto nei giorni scorsi e che aveva lasciato ben sperare. A presenziare la conferenza stampa quotidiana non c’è Angelo Borrelli, a casa con la febbre (fortunatamente negativo al tampone per il Covid-19). Al suo posto è presente Agostino Miozzo.

Gli aggiornamenti odierni mostrano dunque un trend nuovamente in peggioramento con un repentino aumento dei casi positivi. Grossomodo stazionario il numero delle nuove vittime rispetto a ieri. Il numero totale dei contagi avvenuti sino ad ora si avvicina nettamente alla Cina e quasi sicuramente entro domani l’Italia diverrà il Paese con più contagi al mondo.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 26 marzo 2020) al momento abbiamo:

– 62.013 casi attualmente positivi (+4.492 rispetto a ieri)

– 8.166 vittime (+662 rispetto a ieri)

– 10.361 guariti (+999 rispetto a ieri)

– 3.612 in terapia intensiva (+123 rispetto a ieri)

Nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 25% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), un altro 25% almeno due patologie e il 49% ben tre patologie; solo l’1% non presenta alcuna patologia. Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 6% del totale dei casi positivi al momento). È proprio questo il dato che suscita maggior preoccupazione in vista di una possibile ulteriore diffusione dell’epidemia e dell’esiguo numero di posti letto per le terapie intensive.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 80.540 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti). La Cina possiede 81.299 contagi totali.

///Possibile estensione delle restrizioni fino a luglio ///

/// Il farmaco AVIGAN per la lotta al coronavirus, cosa c’è di vero? ///

A cura di Raffaele Laricchia

