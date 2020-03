Continua a mutare la classifica delle nazioni più colpite dall’epidemia del coronavirus Covid-19. Dopo gli aggiornamenti di stamattina che vedevano balzare gli Stati Uniti al primo posto davanti a Cina e Italia, ecco che i nuovi aggiornamenti serali vedono l’Italia “guadagnare” una posizione e salire al secondo posto superando proprio la Cina che a lungo è stata la nazione più colpita dal patogeno.

Con i suoi 86.498 casi totali di contagio, l’Italia diventa la seconda nazione più colpita dopo gli Stati Uniti, dove la crescita dei contagi è a dir poco drammatica. Purtroppo il nostro Paese detiene comunque il primato delle vittime, con ben 9.134 deceduti. Al secondo posto la Spagna con 4.934 vittime.

Gli Stati Uniti possiedono 1.390 vittime a fronte di ben 93.675 casi totali positivi al patogeno. L’aumento negli USA è esponenziale e il picco appare ancora molto lontano, tanto che le autorità sono fortemente preoccupate per il grande numero di americani che potrebbero aver contratto o che potrebbero contrarre il Covid-19 (a New York si temono oltre 4 milioni di contagi).



In Italia ci troviamo ormai nell’apice di questa epidemia: nei prossimi giorni sarà sempre più probabile assistere agli effetti delle fortissime restrizioni che hanno “costretto” gran parte della popolazione a restare in casa. Purtroppo i vari esodi avvenuti tra i 9 e il 20 marzo, che hanno visto lo spostamento di decine di migliaia di italiani da nord verso sud, ha portato ad un allungamento dei tempi e alla formazione di altri picchi che proprio in questi giorni stiamo osservando.

La prossima settimana potrebbe essere determinante per osservare un drastico calo dei nuovi casi positivi e dei ricoveri.

A cura di Raffaele Laricchia

