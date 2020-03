Coronavirus, nel torinese pizzaiolo regala pizze a medici e infermieri dell’ospedale di Ciriè

Una lodevole iniziativa quella di un pizzaiolo di Caselle torinese, comune a nord di Torino, che ha deciso di preparare e donare decine di pizze ai sanitari dell’ospedale di Ciriè, in prima linea nella dura battaglia al coronavirus.

L’uomo, Roberto Sciarrillo, titolare del ristorante-pizzeria «Totò e Peppino», aveva chiuso la sua attività da settimane per l’emergenza ma ha deciso di riaprire in questi giorni la cucina con lo scopo di offrire un piccolo conforto per i tanti operatori (medici e infermieri) impegnati in un lavoro estenuante.

Roberto Sciarrillo non è nuovo a gesti di solidarietà. Nei mesi passati, quando ancora il virus non era un’emergenza, con un’associazione di Caselle, in molte gelide serate d’inverno, aveva distribuito pasti e bevande calde ai clochard di Torino, costretti a dormire per strada. «La solidarietà è il motore che alimenta la speranza – commenta Sciarrillo – ed in questo momento ce ne davvero tanto bisogno».

A cura di Francesco Ladisa

