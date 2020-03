Protezione Civile, aggiornamenti coronavirus 27 marzo 2020: quasi 1000 vittime in un giorno

Nel consueto appuntamento della protezione civile in conferenza stampa, stato anticipato alle 17.30, gli aggiornamenti sul bilancio dell’epidemia da Covid-19 sono ancora una volta drammatici. Drastico l’aumento delle vittime, addirittura vicino alle mille unità, mentre i nuovi casi positivi grossomodo restano invariati rispetto a ieri.

L’italia si porta al secondo posto superando anche la Cina, divenendo il secondo Paese più infettato al mondo dal coronavirus. Al primo posto sono balzati gli Stati Uniti con oltre 92.000 contagi.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 27 marzo 2020) al momento abbiamo:

– 66.414 casi attualmente positivi (+4.401 rispetto a ieri)

– 9.134 vittime (+969 rispetto a ieri)

– 10.950 guariti (+589 rispetto a ieri)

– 3.732 in terapia intensiva (+120 rispetto a ieri)

– 26.029 ricoverati con sintomi

Nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 25% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), un altro 25% almeno due patologie e il 49% ben tre patologie; solo l’1% non presenta alcuna patologia. Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 6% del totale dei casi positivi al momento). È proprio questo il dato che suscita maggior preoccupazione in vista di una possibile ulteriore diffusione dell’epidemia e dell’esiguo numero di posti letto per le terapie intensive.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 86.498 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti). La Cina possiede 81.345 contagi totali.

///Possibile estensione delle restrizioni fino a luglio ///

/// Il farmaco AVIGAN per la lotta al coronavirus, cosa c’è di vero? ///

Raffaele Laricchia

