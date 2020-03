Coronavirus, stop totale sarà prorogato: probabile slittamento almeno al 18 Aprile

Appare ormai scontato già da diversi giorni che la lo stop (quasi) totale per contenere la diffusione dei contagi di coronavirus continuerà oltre la data prefissata del 3 Aprile.

Visto l’andamento della curva epidemica e le grandi difficoltà delle strutture ospedaliere, soprattutto al nord Italia, sarà infatti inevitabile attendere ancora settimane, o addirittura mesi, prima di tornare a una vita più o meno normale. Al momento in Italia, secondo il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, non siamo ancora «in una fase marcatamente declinante, ma di contenimento».

E’ facilmente prevedibile quindi che il prossimo provvedimento del governo (che arriverà prima del 3 Aprile) confermerà tutte le principali misure in vigore, dal distanziamento sociale, al divieto di spostamenti se non strettamente necessari, fino alla serrata delle attività non indispensabili, probabilmente per un tempo di almeno altre due settimane. Attenendosi a indiscrezioni, ci sarà una proroga del “lockdown” quindi fino al 18 Aprile.

Restano forti i dubbi sulla tenuta delle realtà economiche costrette a fermarsi, soprattutto per le medie e piccole aziende, sotto costante monitoraggio da parte di palazzo Chigi, che non esclude possibili deroghe per il prossimo provvedimento, come riporta il sito Open.online. In tal caso, non verranno comunque meno tutte le misure di sicurezza finora stabilite, perché si eviti una nuova impennata dei contagi, che porterebbe a un ulteriore allungamento del blocco totale per l’intero Paese.

Le valutazioni possibili a maggio sull’andamento dei contagi porteranno inevitabilmente a diversi decreti, perché la ripresa, se potrà cominciare in quel mese, dovrà essere graduale. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina dà ormai per certo che non ci sarà rientro a scuola entro la fine dell’anno scolastico, se non per gli esami di terza media e maturità. Così come resterà in vigore il divieto di ingresso in Italia dall’estero.

A cura di Francesco Ladisa

