Meteo Protezione Civile domani: peggiora su buona parte d’Italia, piogge e temporali

Nella giornata di domani avremo un peggioramento del tempo con piogge e temporali che interesseranno in particolar modo il Nord e le zone appenniniche e interne del centro-sud.

Questo il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Lunedì 30 Marzo 2020

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Valle d’Aosta orientale, settori centro-settentrionali di Piemonte e Lombardia, Trentino e settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del Nord, Abruzzo, Molise, restanti zone interne delle regioni centrali peninsulari, settori orientali e meridionali di Sardegna e Campania, Calabria tirrenica e meridionale, Basilicata tirrenica e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a localmente moderati su Sicilia orientale ed aree interne di Abruzzo e Molise.

Nevicate: al Nord-Est a quote superiori ai 400-600 m, con temporanei sconfinamenti a quote inferiori, sui restanti settori alpini a quote superiori agli 800-1000m, con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti sui settori alpini centro-orientali.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile diminuzione i valori massimi al Nord, fino a localmente marcata sui settori nord-orientali.

Venti: localmente forti nord-orientali lungo i settori costieri dell’alto Adriatico; dalla sera, tendenti a localmente forti settentrionali sulla Liguria centrale.

Mari: tendenti a molto mossi il Mare di Sardegna e l’Adriatico centro-settentrionale, quest’ultimo fino a localmente agitato a largo in serata; dalla sera/notte tendente a molto mosso il Mar Ligure.

A cura di Francesco Ladisa

