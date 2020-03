Scossa di terremoto avvertita a Torino, epicentro su Coazze

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 29 marzo 2020, esattamente alle 09.11, sul Piemonte occidentale nel torinese.

L’INGV informa che si è trattato di un movimento tellurico di magnitudo 3.4 sulla scala richter, avvenuto ad una profondità ipocentrale di circa 21 km. L’epicentro del sisma è stato individuato precisamente nella zona di Coazze, circa 30 km a ovest di Torino.

Molte le segnalazioni arrivate in redazione dal torinese: il terremoto è stato avvertito chiaramente in un raggio di oltre 30 km: tremori durati pochissimi istanti ma ben percepiti dagli abitanti di Coazze, Avigliana, Pinerolo, Cumiana, Torre Pellice, Rivoli, nella Val di Susa, nel canavese e anche a Torino.



Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Coazze TO 7 3287 3287 Cantalupa TO 7 2553 5840 Cumiana TO 7 7826 13666 Pinasca TO 7 3051 16717 Inverso Pinasca TO 8 730 17447 Giaveno TO 8 16455 33902 Perosa Argentina TO 8 3285 37187 Roletto TO 8 2009 39196 Frossasco TO 9 2864 42060 Villar Perosa TO 9 4092 46152 Pomaretto TO 9 1009 47161 San Pietro Val Lemina TO 10 1448 48609 Valgioie TO 10 951 49560 San Germano Chisone TO 11 1854 51414 Pramollo TO 11 258 51672 Trana TO 12 3877 55549 Porte TO 12 1083 56632 Vaie TO 12 1458 58090 Roure TO 12 848 58938 Pinerolo TO 12 35808 94746 Chiusa di San Michele TO 12 1647 96393 Sant’Antonino di Susa TO 13 4306 100699 Avigliana TO 13 12516 113215 Reano TO 13 1818 115033 Sant’Ambrogio di Torino TO 13 4755 119788 Sangano TO 14 3707 123495 Villar Focchiardo TO 14 2042 125537 Piscina TO 14 3388 128925 Condove TO 14 4638 133563 Piossasco TO 14 18589 152152 San Secondo di Pinerolo TO 14 3575 155727 Caprie TO 14 2086 157813 Prarostino TO 14 1273 159086 Buttigliera Alta TO 15 6419 165505 Perrero TO 15 659 166164 Bruino TO 15 8639 174803 Borgone Susa TO 15 2229 177032 Villarbasse TO 16 3509 180541 Villar Dora TO 16 2932 183473 Almese TO 16 6401 189874 Rosta TO 17 4903 194777 San Didero TO 17 551 195328 Buriasco TO 17 1410 196738 Osasco TO 17 1141 197879 San Giorio di Susa TO 17 1024 198903 Angrogna TO 17 889 199792 Airasca TO 18 3794 203586 Rubiana TO 18 2400 205986 Bruzolo TO 18 1524 207510 Macello TO 18 1229 208739 Massello TO 18 51 208790 Volvera TO 19 8840 217630 Fenestrelle TO 19 544 218174 Bricherasio TO 19 4616 222790 Garzigliana TO 19 572 223362 Salza di Pinerolo TO 19 75 223437 Bussoleno TO 19 6094 229531 Rivalta di Torino TO 19 19887 249418 Chianocco TO 19 1675 251093 Mattie TO 19 687 251780 Torre Pellice TO 20 4551 256331 Orbassano TO 20 23188 279519

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook