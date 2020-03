Stati Uniti: tornado devastante su Jonesboro, in Arkansas

La stagione dei tornado è ormai iniziata sul nord America: le prime calde risalite dall’America centrale e dal mar dei Caraibi entrano in contrasto con l’aria molto fredda che dal Canada riesce ancora a riversarsi alle basse latitudini, ed ecco che ne vien fuori la formazione di fenomeni estremi tipici degli Stati Uniti.

Un tornado di grosse proporzioni ha attraversato la città di Jonesboro, in Arkansas, nella giornata di sabato 28 marzo: purtroppo il vortice ha causato danni enormi in vari punti della città ed è stato talmente potente da sgretolare alcune abitazioni. Sono almeno 6 le persone rimaste ferite mentre fortunatamente non risultano vittime. Lo ha riferito il sindaco Harold Perrin alla CNN. Impressionante il video che arriva dalla cittadina americana:

Altre immagini:

Il tornado probabilmente ha raggiunto la categoria F4 sulla scala Fujita, riuscendo a scatenare venti ad oltre 350 km/h. Un vento così furioso è in grado di far letteralmente volare automobili e oggetti di medie dimensioni, oltre che abbattere muri e danneggiare pesantemente tetti e intere abitazioni. Nell’aeroporto locale il tornado a ribaltato un aereo e danneggiato diversi hangar.

A cura di Raffaele Laricchia

