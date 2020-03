Cieli “sporchi” e lattiginosi in Italia: che succede?

Molti di voi avranno potuto notare in questo week end dei cieli lattiginosi, con condizioni di foschia e scarsa visibilità nonostante l’assenza di nubi.

Il fenomeno si è verificato in maniera più marcata e diffusa sulle regioni settentrionali, specialmente fra Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli. Ma anche in altre zone della penisola, in particolare lungo la fascia adriatica dalle Marche alla Puglia.

I dati confermano che nel week end sono letteralmente esplosi soprattutto in Pianura Padana i valori delle Pm10, le polveri sottili. Per citare alcuni dati sono stati registrati nella giornata di Sabato ben 140 microgrammi per metro cubo (µg/m³) a Rimini, 133 a Savignano sul Rubicone, 117 a Ravenna, 112 a Imola, 110 a Faenza e Ferrara, 101 a Parma e 98 a Bologna. Valori analoghi, come riportato dall’Arpa, nel Veneto. Fra Venezia e Mestre sono stati registrati addirittura picchi di 240 µg/m³.

Eppure la logica conseguenza della scarsa attività umana di questo periodo storico che stiamo vivendo a causa dell’emergenza coronavirus dovrebbe essere proprio quella di avere aria meno inquinata e cieli più limpidi.

Cosa succede allora? Quali sono le cause di questi cieli “biancastri”?

In effetti, come già discusso nei giorni scorsi, stiamo assistendo da un lato ad una riduzione dell’inquinamento atmosferico, ma l’aria che ci circonda e le sue caratteristiche sono spesso influenzate in maniera significativa anche dalle condizioni meteo e altri fattori, che possono mutarne anche in maniera evidente l’aspetto.

Il fenomeno che abbiamo vissuto in questo fine settimana ed è ancora – seppur in maniera ridotta – presente in queste prime ore di Lunedì, va spiegato con l’arrivo di una vasta massa d’aria proveniente dalle zone orientali (in particolare Mar Caspio e zona dei deserti del Karakorum ) carica di “polveri grossolane”. Ce lo spiega Vanes Poluzzi, Responsabile Centri Tematici Qualità dell’aria di Arpae Emilia Romagna.

Masse d’aria che una volta giunte sulla nostra penisola sotto la spinta delle correnti orientali hanno determinato di fatti un innalzamento dei valori di Pm10, ma non dei valori di Pm2,5 (il particolato di dimensioni aerodinamiche minori del PM10). Queste polveri, arrivate da Est, sono ricche di particolato di tipo crostale ( della crosta terreste).

Un po’ ciò che avviene quando perturbazioni nord-africane o atlantiche richiamano flussi sub-tropicali che trasportano le sabbie del deserto nord-africano fin verso la nostra penisola. I venti sostenuti hanno movimentato la sabbia presente sul suolo che è stata poi portata in quota e trasportata dai moti atmosferici. Il fenomeno registrato in questi giorni è stato particolarmente intenso tanto che i valori di Pm10 hanno raggiunto livelli altissimi, anomali anche perché siamo a fine marzo, e solitamente sono molto bassi.

Dunque una situazione transitoria dovuta all’afflusso di correnti fredde orientali, le quali solitamente hanno il merito di ripulire un po’ l’aria, spesso stagnante soprattutto nel catino della Pianura Padana. Ma questa volta non è stato così. Intrappolate nel cuore del continente asiatico, queste polveri si sono messe in marcia, catturate da queste correnti che, come un nastro trasportatore, le hanno depositate sulle nostre regioni.

Non una bella notizia per la nostra salute, anche se l’isolamento nelle nostre abitazioni a cui siamo obbligati per contrastare la diffusione del coronavirus ci ha sicuramente protetti dall’esposizione a quest’aria più inquinata.

Va ricordato che elevate concentrazioni di Pm10 possono determinare effetti dannosi sulla salute. Anche se in questo caso non si parla di origine legata a combustione e quindi inquinamento antropico, è scientificamente provato che valori significativi di polveri sottili (anche di origine desertica appunto) agiscono sul nostro apparato respiratorio e non solo. Puoi approfondire sugli effetti del PM10 sulla salute cliccando qui.

Come detto, comunque, la situazione sta rientrando in queste ore. L’arrivo di una perturbazione accompagna da piogge, vento e poi da aria più fredda di origine artica determinerà un ulteriore rimescolamento dell’aria sulla nostra penisola, riducendo drasticamente i valori delle polveri inquinanti.

Animazione del trasporto di polveri in Europa orientale e meridionale

A cura di Francesco Ladisa

