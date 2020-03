Coronavirus, decisa proroga misure di contenimento fino a Pasqua

Come spiegato in un precedente articolo è imminente la proroga ufficiale delle misure restrittive oltre la data del 3 Aprile indicata dal decreto in vigore (D.P.C.M. 11 marzo 2020 ).

Stamane si è svolta la riunione del Comitato tecnico scientifico ed “è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Il governo si muoverà quindi in questa direzione”. Queste le dichiarazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, rilasciate in serata alla Rai.

E’ probabile che già nella giornata di domani il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annunci la notizia agli italiani attraverso una nuova conferenza stampa, descrivendo eventuali modifiche o novità sulle misure di contenimento.

Sicuramente proseguirà la fase di isolamento con divieto di spostamenti (se non strettamente necessari) almeno fino al 12 Aprile. Ed è molto probabile che vanga mantenuta anche la chiusura delle attività produttive (salvo quelle ritenute essenziali) come da decreto attuale.

A cura di Francesco Ladisa

