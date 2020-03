Coronavirus, “nonna Lina” supera la malattia a 102 anni!

Dal coronavirus si può guarire anche se si ha un’eta avanzatissima. Lo dimostra “nonna Lina”, che ha sconfitto il virus all’età di 102 anni.

La sua storia è stata raccontata perfino dalla Cnn ed è senza dubbio una fonte di speranza per le persone anziane che stanno affrontando questa malattia, molto più pericolosa come sappiamo per chi ha un’età importante.

“Lina – dichiarano i medici che l’hanno seguita – è arrivata in ospedale con sintomi respiratori, è stato effettuato il test ed è risultata positiva, ma non ha quasi avuto bisogno di cure specialistiche e non è stata intubata. La maggior parte del lavoro l’ha fatto il sistema immunitario della signora. Una donna volitiva e lucidissima, che ha fatto una vita straordinaria e coltiva interessi peculiari: è una fan sfegatata di Valentino Rossi, ama i Queen, la Formula Uno e il pattinaggio sul ghiaccio”.

Anche il governatore ligure, Giovanni Toti, ha voluto chiamare “nonna Lina” per congratularsi con lei: “Ho voluto sentirla personalmente al telefono perché è già diventata un simbolo di speranza per tutti noi. E anche un esempio di come tutti vengono curati, a prescindere dall’età. Non ci sono distinzioni. Mi ha ringraziato dicendomi che è stata curata bene e le sue parole sono sicuramente la cosa migliore della giornata che mi hanno dato una forza incredibile”.

A cura di Francesco Ladisa

