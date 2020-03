Coronavirus, proroga restrizioni: nelle prossime ore la decisione

E’ ormai palese da tempo che le misure restrittive anti-coronavirus saranno prorogate oltre la data del 3 Aprile, decisa nel Decreto #IoRestoaCasa entrato in vigore il 10 marzo. L’andamento della curva epidemica e le dichiarazioni dello stesso presidente del Consiglio Conte e di altre figure governative negli ultimi giorni lasciano pochi dubbi.

Modalità e tempi di questa proroga saranno decisi proprio nelle prossime ore. La decisione sarà presa dal presidente del Consiglio una volta consultato il comitato tecnico scientifico”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia a La7.

Quanto alla riapertura delle attività produttive “è un dibattito legittimo, per carità, ma vorrei che non avvenisse senza prendere in considerazione la condizione attuale, che è: raddoppiare le terapie intensive, curare nel miglior modo possibile gli italiani, rafforzare gli ospedali e rafforzare le regioni che sono in particolar modo in condizioni maggiormente critiche, e rafforzare tutto il Centro-Sud nel caso che i contagi aumentino, far arrivare il cibo in ogni casa. Questa – ha dichiarato il ministro – deve essere la priorità assoluta della politica.”

“Gli interruttori abbassati non potranno essere rialzati tutti insieme, bisogna alzarne uno per volta, secondo un tempo che inevitabilmente dovrà essere deciso con la comunità scientifica”, ha sottolineato il ministro Francesco Boccia.

Attenendosi a indiscrezioni, ci potrebbe essere una proroga del “lockdown” fino al 18 Aprile. Ma si tratta per il momento solo di una ipotesi. Vedremo nelle prossime ore cosa sarà deciso.

A cura di Francesco Ladisa

