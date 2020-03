Meteo: un po’ di nubi e locali piogge, a breve irrompe aria FREDDA

Siamo ormai giunti agli ultimi scampoli di marzo ma a quanto parte l’inverno ha ancora qualcosa da dire. Dopo le nevicate fino in pianura della scorsa settimana, si prepara una nuova irruzione fredda seppur più blanda e più rapida. Ve ne abbiamo parlato in questo articolo.

La settimana si apre con cieli nuvolosi e piogge su Piemonte, Valle d’Aosta e Sicilia: la causa è una blanda perturbazione proveniente da ovest che nel corso di oggi porterà alcune note instabili da nord a sud in attesa dell’aria fredda che da questa sera irromperà dai Balcani sull’alto Adriatico.

Previsioni per oggi 30 marzo 2020

Giornata instabile sul Piemonte e in Sicilia: qui avremo maggior presenza di nubi e piogge almeno fino al tardo pomeriggio. Nubi in aumento anche sulla Calabria con piogge deboli sui settori ionici. In serata nubi in netto aumento su Lombardia, Veneto ed Emilia: qui arriveranno piogge e locali acquazzoni, con neve in calo fino a quote collinari.

Altrove la giornata si rivelerà più stabile e soleggiata eccetto della locale instabilità pomeridiane (isolati rovesci) su zone interne di Toscana,Umbria, Lazio e Campania. Qualche fenomeno isolato anche sul cagliaritano.

Venti di bora in rinforzo sull’alto Adriatico a causa dell’aria fredda in entrata e che entro domani dilagherà su gran parte d’Italia.

A cura di Raffaele Laricchia

