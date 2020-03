Coronavirus, la surreale inaugurazione del nuovo ospedale di Milano piena di gente

Nella mattinata odierna si è svolta l’inaugurazione del nuovo ospedale in Fiera a Milano, una struttura realizzata a tempo di record per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, con la capacità di ulteriori 200 posti per la terapia intensiva.

Un traguardo importante che è frutto di solidarietà, lavoro e tanto impegno. L’ospedale della Fiera “sarà il simbolo della battaglia vinta contro il coronavirus e il simbolo della ripresa della nostra regione”, ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Ma, ha precisato Fontana, “con una condizione: non abbiamo ancora vinto niente per cui non diffondiamo troppo entusiasmo. La gente deve stare a casa perché solo così potremo vincere”.

C’è però un aspetto, non irrilevante, che stona con tutto questo. Ci riferiamo alla decisione di svolgere una conferenza stampa di inaugurazione dell’ospedale con numerose persone. Decisione che ha sollevato nelle ultime ore non poche polemiche sul web.

Come si è potuto vedere dalle immagini diffuse, nella sala dove si è svolta la conferenza stampa vi erano decine di persone (probabilmente anche un centinaio) in alcuni casi estremamente ravvicinate, seppur munite di dispositivi di protezione. Una situazione quindi di assembramento, che sappiamo bene sia vietato, oltre che sconsigliato visto i rischi elevati di contagio del virus.

La domanda, che ci poniamo noi come molti altri, è: c’era veramente bisogno di fare una conferenza stampa di inaugurazione con così tante persone in un momento come questo?

Vi lasciamo con le riflessioni di un giornalista che collabora con l’Espresso e l’HuffPost Italia.

A cura di Francesco Ladisa

