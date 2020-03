Protezione Civile, aggiornamenti coronavirus 31 marzo 2020: oltre 800 vittime oggi, tanti guariti

Giornata senza particolari variazioni rispetto a ieri sul fronte dei nuovi casi positivi e le vittime. Purtroppo gli aggiornamenti appena giunti dalla Protezione Civile in conferenza stampa mostrano ancora una volta tantissimi deceduti (oltre 800), mentre diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva in linea con i calcoli sulla graduale ma lenta discesa dell’epidemia. Tamponi positivi stazionari (4053 oggi) mentre ieri erano 4050.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 31 marzo 2020) al momento abbiamo:

– 77.635 casi ATTUALMENTE positivi (+2.107 rispetto a ieri)

– 12.428 vittime (+837 rispetto a ieri)

– 15.729 guariti (+1.109 rispetto a ieri)

– 4.023 in terapia intensiva (+42 rispetto a ieri)

– 28.192 ricoverati con sintomi

– totale tamponi positivi oggi: 4053

Nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 21% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), un altro 25% almeno due patologie e il 50% ben tre patologie; solo l’2% non presenta alcuna patologia. Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 6% del totale dei casi positivi al momento). Il 59% dei positivi è in isolamento domiciliare.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 105.792 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti).

///Nelle prossime ore la decisione sulla proroga delle restrizioni///

/// Numeri della Cina non reali? Ecco cosa è emerso ///

A cura di Raffaele Laricchia

