Puglia: è ancora inverno! Ondata di freddo e anche neve a bassa quota in arrivo

A distanza di una settimana dalla prima vera ondata di freddo dell’anno, arrivata clamorosamente ad inizio primavera, freddo e neve minacciano nuovamente la Puglia. L’irruzione gelida della scorsa settimana è stata capace di portare la neve fin sulle coste e ha causato, purtroppo, anche molti danni a causa delle gelate notturne.

Questa nuova ondata di maltempo sarà più rapida, più debole e soprattutto leggermente meno fredda (fortunatamente!).

Le nubi sono in aumento su tutta la Puglia e il vento si sta rinforzando dai quadranti nord occidentali, segno dell’imminente guasto del tempo. Il “fronte freddo”, ovvero le nubi cariche di piogge e nevicate che si muovono sul bordo della massa d’aria fredda, sta prendendo vita sul centro italia e nelle prossime ore si avvierà verso il sud e la Puglia.

Rapido e intenso peggioramento da stasera

Le prime piogge arriveranno stasera in Puglia a cominciar dal foggiano e dal barlettano. Qualche pioggia arriverà anche sul barese e sulle Murge, ma per la neve è ancora presto: fioccherà esclusivamente oltre i 600-700 metri sul Gargano e Subappennino Dauno. Vento in netto rinforzo dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 40-50 km/h.

Le temperature caleranno progressivamente su tutta la regione, portandosi sui 6-9°C in pianura.

Crollo termico e neve nella notte

Tra questa notte e le prime ore di domani mattina avremo l’apice del peggioramento.

La perturbazione innescherà piogge estese e localmente forti, accompagnate da temporali. Nel frattempo le temperature crolleranno in maniera netta su foggiano, barlettano e barese: ecco che la neve scenderà rapidamente di quota portandosi sui 300 metri su gran parte della Puglia centro-settentrionale. Al mattino di mercoledì (domani, generalmente tra le 06.00 e le 08.00) la neve potrebbe toccare i 150/200 metri nel barese).

Possibili accumuli di neve blandi (o semplici imbiancate) possibili su Murge e Valle d’itria oltre i 350/400 metri). Accumuli di neve di diversi centimetri su Gargano e Subappennino Dauno oltre 600-700 metri.

Neve anche in Basilicata

I fiocchi bianchi investiranno anche la Basilicata, soprattutto nelle ore notturne: la neve si spingerà sin verso i 200 metri e potrebbe dar vita ad accumuli fino a 10 cm oltre i 600-700 metri di quota.

Dopo il transito del fronte instabile avremo cieli meno compatti e un generale miglioramento del tempo: non mancheranno residui deboli rovesci di neve fino a bassissima quota nel barese e brindisino (senza accumulo) e venti forti di maestrale.

Dal pomeriggio sensibile miglioramento col ritorno del cielo sereno, ma clima molto freddo.

A cura di Raffaele Laricchia

