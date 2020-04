Meteo: esordio freddo di Aprile, piogge e neve a bassa quota al sud

Aria fredda di origine artico-continentale ha invaso il Mediterraneo tra ieri sera e la notte, favorendo un repentino calo delle temperature. Non è tutto: il connubio tra calo termico e maltempo ha permesso il ritorno della neve fino a quote molto basse per il periodo, come fosse pieno inverno.

I fiocchi bianchi sono giunti sin sui 200-300 metri tra Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Imbiancate tutte le Murge sin verso la Valle d’Itria. Insomma un’ondata di freddo in piena regola molto simile (solo leggermente meno fredda) a quella della scorsa settimana. Paradossalmente entrambe le ondate di freddo sono arrivate a primavera ormai cominciata, mentre nel resto dell’inverno non si era mai arrivati a tale portata di freddo e neve.

Ora la pressione è in aumento e gli ultimi fenomeni abbandonano il sud. Il tempo è destinato a migliorare gradualmente su tutta Italia. Gli ultimi piovaschi, con neve fin sui 200-300 metri, interesseranno la Puglia (specie Gargano, barese, brindisino) nel corso della mattina; note instabili anche in Calabria tra mattina e primo pomeriggio con neve oltre 700 metri, dopodichè avanzerà il miglioramento. Si farà sentire qualche raffica di maestrale sino a questa sera, mentre farà freddo per tutta la giornata.

A cura di Raffaele Laricchia

