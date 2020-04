Notte bianca al sud: forti nevicate su Avellino, Potenza e Matera

L’aria fredda giunta nella notte si è fatta sentire su tutto il sud dove in poche ore le temperature sono crollate di almeno 10°C. Addirittura, com’era nelle attese, la pioggia si è tramutata in neve su tutto l’Appennino e anche in collina fino a quote molto basse per il periodo. No, non è un pesce d’aprile, ma un vero e proprio colpo di coda invernale che segue quello giunto la scorsa settimana sul Meridione.

Tra la notte e l’alba la neve ha imbiancato moltissime aree collinari pugliesi ed è giunta anche nei fondovalle di Campania e Basilicata (150-200 m di altitudine). Tutto bianco ad Avellino e in Irpinia, ma anche su beneventano, casertano e salernitano i fiocchi bianchi si sono spinti sino in collina.

Forti nevicate anche in Basilicata fino a bassissima quota: imbiancata Matera da 2 cm di neve, fiocchi anche a Pisticci. SU Potenza e generalmente oltre i 700 metri sono caduti oltre 10 cm di neve fresca!

Ora il tempo è in graduale miglioramento ma il clima si mantiene piuttosto freddo ovunque. Attenzione alle gelate nella notte su molte aree interne potentine e in Irpinia, anche nei fondovalle.

A cura di Raffaele Laricchia

