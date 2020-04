Coronavirus, uomo positivo passeggia per strada a Bari: denunciato per epidemia colposa

Il coronavirus evidentemente non spaventa molti temerari che continuano a sottovalutare il problema anche se addirittura ne sono consapevoli portatori. L’episodio avvenuto a Bari è clamoroso: un uomo cinquantenne di Carbonara (quartiere a sud del capoluogo pugliese) è stato colto dalle autorità mentre passeggiava per strada in direzione del supermercato. Ebbene l’uomo è risultato positivo diversi giorni fa al coronavirus e per lui era stata imposta la quarantena assoluta.

Il cinquantenne tuttavia ha pensato bene di uscire a passeggiare e fare la spesa al supermercato, totalmente incurante delle conseguenze che la sua uscita potrebbe causare ad altre persone. Le autorità hanno fermato l’uomo denunciandolo per “epidemia colposa”: si tratta del primo caso in Puglia di un uomo positivo al virus denunciato per non aver rispettato la quarantena. L’episodio è avvenuto il 31 marzo, ma già da diversi giorni l’uomo era a conoscenza della sua positività al Covid-19.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook