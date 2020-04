Coronavirus in Ecuador, immagini drammatiche, defunti gettati nell’immondizia o dati alle fiamme

Immagini drammatiche arrivano dal sud America e precisamente dall’Ecuador dove il coronavirus inizia a diventare un problema insostenibile. Nemmeno il caldo equatoriale riesce a fermare il patogeno come testimoniato dai video che giungono dalla città di Guayaquil, la più colpita del Paese.

I dati ufficiali provenienti dall’Ecuador ci informano ci circa 2700 casi positivi al coronavirus e poco meno di 100 vittime causate dal Covid-19. La situazione reale, tuttavia, potrebbe essere molto diversa: in tanti muoiono nelle proprie case a causa della totale saturazione degli ospedali (in maniera analoga a tanti altri Paesi del mondo). Ma non è tutto: la situazione è talmente critica che le famiglie sono costrette a trattenere per diversi giorni i defunti in casa (sia per Covid-19 e sia per altre patologie) per poi addirittura gettarli nella spazzatura, per strada o darli fuoco.



È da più di una settimana che in città è presente il problema del recupero dei defunti: diversi testimoni denunciano di aver chiamato i numeri di emergenza per il ritiro dei morti ma nessuno ha dato loro una soluzione a causa delle eccessive richieste in poco tempo, capaci di mandare in tilt tutto il sistema funerario. L’eccessivo ritardo e la paura di contrarre il coronavirus ha quindi portato le famiglie ad abbandonare i corpi delle vittime o a bruciarli.

Le autorità ecuadoriane pare abbiano finalmente capito la gravità della situazione: il presidente Lenín Moreno ha annunciato lunedì la creazione di una Task Force sotto la responsabilità di Jorge Wated, in modo che i compatrioti che sono morti a Guayaquil abbiano la degna sepoltura che meritano. Wated ha affermato che le misure per velocizzare le sepolture sono state già avviate e che i corpi riceveranno una tomba personale e non saranno messi in una fossa comune, come inizialmente proposto dalle autorità.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook