ISS nei cieli italiani: la stazione spaziale internazionale si sovrapporrà a Venere

Un rapido ma interessante spettacolo astronomico è atteso questa sera in Italia: qualora non aveste nulla in programma, a partire dalle 21.49 affacciatevi sul vostro terrazzo ponendo, se possibile, lo sguardo ad ovest. Ai vostri occhi potrebbe palesarsi la stazione spaziale internazionale (ISS) ben visibile anche dalla superficie terrestre. Ricordiamo che la ISS viaggia a circa 400 km di altezza.

La stazione spaziale sarà visibile come una stella luminosa in rapido movimento: è talmente veloce che percorrerà tutto il cielo a voi visibile in poco meno di quattro minuti. L’arrivo sull’Italia è atteso alle 21.49 sul nord-ovest, mentre al sud sarà visibile alle 21.51 (il tutto per circa 2-3 minuti).

Non è tutto: la stazione spaziale scorrerà di fianco a Venere e, per alcuni fortunati, riuscirà addirittura a sovrapporlo! In particolare ci riferiamo a chi abita in corrispondenza della linea tracciata sulla mappa in alto, che dal Piemonte arriva alla Puglia: chi si trova su questa linea vedrà per pochissimi istanti la ISS sovrapporsi a Venere. Un evento più unico che raro!

A cura di Raffaele Laricchia

