Meteo, tra Sole e un’altra perturbazione, gran gelo dannoso nella notte

Le fredde correnti balcaniche che ieri hanno portato nuovamente la neve a bassa quota al sud hanno abbandonato il Mediterraneo lasciando alle loro spalle una notte davvero gelida per tantissime aree italiane, da nord a sud.

I cieli sereni, la calma di vento e l’aumento della pressione hanno innescato un forte calo delle temperature nel corso della notte e all’alba, tanto da portare la colonnina di mercurio sotto lo zero anche di parecchi gradi, esattamente come avvenuto la scorsa settimana in occasione di un’altra ondata di freddo.

La gelata odierna potrebbe aver definitivamente compromesso tanti raccolti specie in pianura Padana e al centro Italia, già duramente provati dalle gelate delle scorse settimane. Purtroppo segnaliamo temperature minime, oggi 2 aprile 2020, fino a -4/-5°C sulle pianure tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Minime di -2/-3°C tra Lombardia ed Emilia Romagna (probabilmente valori anche più bassi nelle campagne). Minime sotto zero anche in Toscana (fino a -4/-5°C sulle colline), nelle Marche, in Umbria e in Abruzzo. Gelo anche nel viterbese, nel reatino, in Molise, nel beneventano e in Irpinia.

Leggermente meglio in Puglia, materano, Calabria, Sicilia e Sardegna dove grazie a deboli raffiche di vento e la presenza di nubi, le temperature non sono scese sotto lo zero riuscendo a risparmiare un disastro nel settore agricolo.

Per tutte le regioni colpite dalle gelate purtroppo le conseguenze rischiano di essere drammatiche: per albicocche, pesche, prugne, pesche, kiwi, kaki, uva da vino le conseguenze sono già ben visibili.

Previsioni per oggi 2 aprile 2020

L’aria fredda sta rapidamente abbandonando l’Italia e nel frattempo una perturbazione afro-mediterranea sta portando un po’ di nubi sulle isole maggiori e al sud. Qualche pioggia è attesa in giornata sulla Sicilia, ma nulla di particolarmente significativo. Temperature in aumento specie nelle massime.

A cura di Raffaele Laricchia

