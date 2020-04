Protezione Civile, aggiornamenti coronavirus 2 aprile 2020: superati 115 mila contagi

Dopo l’improvviso, seppur non esagerato, aumento di casi positivi avvenuto ieri, nelle ultime ventiquattro ora c’è stato un calo dei tamponi risultati positivi in tutta Italia. A livello nazionale, dunque, continua a mostrare segnali incoraggianti il trend al calo dei nuovi contagi. Tante purtroppo le vittime anche oggi, in numero maggiore rispetto a ieri. Eloquenti i “numeri” dell’epidemia del Covid-19 rilasciati dalla Protezione Civile in conferenza stampa.

Il calo dei nuovi tamponi positivi evidenzia ancor di più l’ipotesi del caso isolato di ieri (considerabile una “normale” fluttuazione statistica), in linea con i nostri calcoli. Diminuiscono ancor di più i ricoveri “lievi” in ospedale, mentre aumentano leggermente le terapie intensive.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 2 aprile 2020) al momento abbiamo:

– 83.049 casi ATTUALMENTE positivi (+2.477 rispetto a ieri)

– 13.915 vittime (+760 rispetto a ieri)

– 18.278 guariti (+1.431 rispetto a ieri)

– 4.053 in terapia intensiva (+18 rispetto a ieri)

– 28.540 ricoverati con sintomi

– totale tamponi positivi oggi: 4.668

Nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 21% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), un altro 25% almeno due patologie e il 50% ben tre patologie; solo l’2% non presenta alcuna patologia. Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 6% del totale dei casi positivi al momento). Il 60% dei positivi è in isolamento domiciliare.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 115.242 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti).

A cura di Raffaele Laricchia

