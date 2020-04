Coronavirus, boom di contagi e vittime in Spagna, l’Italia scende al terzo posto

Era nelle attese già da qualche giorno ed ora il sorpasso è avvenuto: la Spagna ha da poco superato l’Italia nella classifica dei Paesi più colpiti dal Covid-19 piazzandosi al secondo posto dietro gli Stati Uniti (dove ormai il patogeno dilaga senza freni).

La situazione in Spagna diventa sempre più critica e l’aumento dei contagi mostra un andamento peggiore rispetto a quello dell’Italia a causa, probabilmente, del ritardo con cui sono state adottate le misure restrittive dalle autorità. L’aggiornamento delle 12.00 di oggi 3 aprile parla chiaro: 117.710 casi di contagio e 10.935 vittime. L’Italia invece è ferma a 115.242 (aggiornamento di ieri). Sicuramente tra oggi e domani avremo un continuo scambio di posizioni tra Spagna e Italia, da imputare principalmente al differente orario di emissione dei dati aggiornati, ma nei prossimi giorni la Spagna molto probabilmente consoliderà la seconda posizione considerato il costante calo della curva dei contagi in Italia (che potrebbe diventare sempre più marcato in settimana).

Quasi 600 le vittime in 24 ore in Spagna, in calo fortunatamente rispetto a ieri e ai giorni scorsi. L’Italia, nonostante sia scesa in terza posizione tra i paesi più infettati, detiene purtroppo il primo posto sul fronte delle vittime con quasi 14.000 decessi.

Nella classifica dei contagi seguono Germania al quarto posto, con 85.000 casi positivi, e la Cina al quinto con 81.623 casi di contagio (in lieve aumento negli ultimi giorni).

A cura di Raffaele Laricchia

