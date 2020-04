Coronavirus, Lombardia: obbligo assoluto di mascherina fuori casa da domani

Mentre si notano i primi attesi miglioramenti sul fronte coronavirus, da domani, domenica 5 aprile 2020, chiunque uscirà di casa in Lombardia, per ovvi motivi di necessità, dovrà indossare una mascherina o comunque una protezione su naso e bocca. Questo è quanto prevede la nuova ordinanza emessa dal governatore Attilio Fontana.

L’obbligo resterà in vigore fino al 13 aprile ed è valido per tutti gli abitanti della Lombardia fuori dalle proprie abitazioni. Quindi non importa se vai a fare la spesa, a lavoro, alla posta, in banca o semplicemente porti a passeggio il cane sotto casa: dovrai necessariamente indossare una mascherina.

L’ordinanza spiega che, in mancanza di mascherine, ci si potrà coprire naso e bocca “attraverso semplici foulard e sciarpe”.

Tra gli altri punti salienti dell’ordinanza emerge che gli esercizi commerciali al dettaglio cui è stata autorizzata l’apertura “hanno l’obbligo di fornire i propri clienti di guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani”.

Inoltre si “conferma la chiusura degli alberghi (con le eccezioni già in vigore), degli studi professionali, dei mercati e tutte le attività non essenziali» e apre alla possibilità di «acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità, già aperti”.

Possibile anche “la vendita di fiori e piante solo con la consegna a domicilio”.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!