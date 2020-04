Previsioni meteo: prossima settimana con alta pressione e mitezza, ma occhio ai temporali

La primavera pare possa finalmente tornare in auge dopo un inizio sotto tono caratterizzato da diverse ondate di maltempo e anche nevicate fino a bassissima quota. L’alta pressione sta prendendo il sopravvento e nei prossimi giorni diverrà via via più marcata la sua egemonia sul Mediterraneo.

Il sud al momento si trova ancora sotto correnti instabili a causa di una depressione situata sulla Grecia: essa sta causando, sui nostri territori, perlopiù venti sostenuti di grecale e tramontana senza nubi o piogge. L’azione di questa perturbazione potrebbe farsi sentire anche ad inizio settimana a causa di un canale che dall’est Europa riuscirebbe a traghettare aria fresca verso il Meridione, risultando determinante per la formazione di locali acquazzoni o temporali.

Per il resto d’Italia nulla di particolare da segnalare: l’alta pressione sarà protagonista indiscussa e le temperature aumenteranno nettamente.

Tra alta pressione e qualche temporale

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Sia chiaro, l’inizio di settimana sarà soleggiato su quasi tutto il territorio italiano. Le uniche differenze tra nord e sud sarà la possibile formazione di qualche temporale o acquazzone pomeridiano sui settori interni meridionali e un aumento termico più contenuto sul Meridione.

I fenomeni, molto isolati e rapidi, li ritroveremo nelle zone interne di Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia.

Altrove sarà il Sole il protagonista indiscusso.

Le temperature sono destinate ad aumentare in maniera più netta al nord e sul lato tirrenico: le massime potranno superare anche i 20°C in pianura Padana, in Toscana, nel Lazio, in Campania e in Sardegna. Sulle restanti regioni avremo qualche grado in meno ed un clima leggermente più ventilato.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook