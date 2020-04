Protezione Civile, aggiornamenti coronavirus 4 aprile 2020: calano i ricoveri in terapia intensiva!

Una notizia fondamentale arriva dalla conferenza stampa della protezione civile: il numero dei ricoverati in terapia intensiva è calato per la prima volta dall’inizio dell’epidemia. Questo significa che per la prima volta sono stati liberati dei posti letto intensivi senza che questi venissero nuovamente occupati.

Lieve calo anche sul fronte delle vittime rispetto a ieri, mentre aumentano leggermente i nuovi tamponi positivi.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 4 aprile 2020) al momento abbiamo:

– 88.274 casi ATTUALMENTE positivi (+2.886 rispetto a ieri)

– 15.362 vittime (+681 rispetto a ieri)

– 20.996 guariti (+1.238 rispetto a ieri)

– 3.994 in terapia intensiva (-74 rispetto a ieri)

– 29.010 ricoverati con sintomi

– totale tamponi positivi oggi: 4.805

Nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 21% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), un altro 25% almeno due patologie e il 50% ben tre patologie; solo l’2% non presenta alcuna patologia. Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 6% del totale dei casi positivi al momento). Il 60% dei positivi è in isolamento domiciliare.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 124.632 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti).

A cura di Raffaele Laricchia

