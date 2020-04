Coronavirus, centinaia di positivi in giro per strada: si rischiano 5 anni di carcere

Dopo il caso del cinquantenne positivo al coronavirus beccato in giro a Bari, prontamente denunciato per “epidemia colposa”, sono stati segnalati numerosi altri casi in Italia, da nord a sud, di persone irresponsabili che hanno ben pensato di continuare con le proprie attività nonostante la loro positività al patogeno.

Nonostante per queste persone fosse stata disposta la quarantena assoluta, essendo risultate positive al tampone del Covid-19, sono proseguite attività come la spesa al supermercato o le solite passeggiate per strada. Tra il 26 e il 29 marzo sono state denunciate ben 257 persone per epidemia colposa: andare in giro consapevoli di essere positivi al patogeno è assolutamente l’idea peggiore, perchè si contribuisce alla diffusione di un’epidemia che sta mettendo a dura prova la nostra penisola (oltre 15.000 vittime ad ora).

Qualora si violi la quarantena pur sapendo di essere positivi al Covid-19, si rischiano fino a 5 anni di carcere. Nonostante la presenza di pene severe sono ancora molti quelli che escono per strada nonostante la positività al coronavirus e purtroppo il numero dei denunciati è destinato a salire.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net ! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook