Coronavirus, la regina Elisabetta parla al popolo inglese

Evento di rara importanza per il popolo inglese, che questa sera in diretta TV potrà assistere al discorso della regina Elisabetta rivolto alla lotta al coronavirus. Pochi minuti per guardare la nazione negli occhi e invocare il coraggio e la speranza. Solo in altre due occasioni la regina aveva parlato a tu per tu col popolo, ovvero in due occasioni drammatiche come la guerra del Golfo o la morte di Diana. Ci troviamo ora davanti ad un nuovo terribile momento, che vede a Gran Bretagna con oltre 45 mila contagiati e oltre 4.500 vittime.

La regina Elisabetta nel suo discorso invocherà lo spirito della seconda guerra mondiale e la resistenza della Gran Bretagna al nazismo: “Quelli che verranno dopo di noi potranno dire che i britannici di questa generazione sono stati forti come ogni altra. Spero che negli anni a venire ognuno sarà in grado di essere orgoglioso per come ha risposto a questa sfida alla quale i britannici hanno reagito con le doti di auto-disciplina e tranquilla risolutezza condita di buon umore che ancora caratterizzano questo Paese”.

Il discorso è stato registrato al castello di Windsor dove la regina risiede, lontano dalla vita caotica e dal focolaio del coronavirus di Londra. Solo un cameraman è stato ammesso alla presenza della regione, rivestito di tutte le possibili misure di sicurezza sanitaria. Sono ormai diverse settimane che la sovrana inglese è in isolamento nel castello, con la sola compagnia del principe Filippo, due paggi e una cameriera.

Eloquenti le parole della regina Elisabetta: “Mi rivolgo a voi in quello che so essere un momento sempre più impegnativo. Un momento di rottura nella vita del nostro Paese, che ha portato lutto ad alcuni, difficoltà finanziarie a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti!”.

Il video della regina, diffuso da tutte le TV nazionali inglesi:

