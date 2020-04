Coronavirus, una storia di speranza dal Piemonte: Ada guarisce dal coronavirus a 104 anni

Fra tante notizie che rattristano c’è anche una storia positiva da raccontare. Ada Zanusso, 104 anni, è riuscita a vincere la sua lotta al coronavirus.

Ada, un cespuglio di capelli bianchissimi e un sorriso che comunica serenità, vive a Lessona, in provincia di Biella, nella Residenza per anziani “Maria Grazia”, che fa capo alla Fondazione Cerino Zegna.

Una struttura che ha visto nelle ultime settimane numerosi casi (almeno 53) di coronavirus. Alcuni di questi erano asintomatici, altri hanno avuto invece pesanti difficoltà respiratorie, febbre alta e altri sintomi. Fra loro Ada, che per alcuni giorni ha vissuto in bilico fra la vita e la morte, ma che con la sua forza di volontà e il prezioso aiuto dei medici, è riuscita a guarire.

Un simbolo di speranza e fiducia anche per tanti anziani che risultano più fragili ed esposti a questa malattia. La storia di Ada è stata raccontata dalla dottoressa Carla Furno Marchese che l’ha seguita in tutto il suo percorso all’interno della casa di riposo e che con gioia ha condiviso una notizia così bella in un momento estremamente difficile.

A cura di Francesco Ladisa

