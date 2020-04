Meteo, domenica delle Palme stabile e mite: qualche nube al sud

I forti venti che ieri sferzavano il sud Italia, innescati da una vasta depressione situata sulla Grecia, si sono gradualmente indeboliti nel corso della notte mentre ancora troviamo qualche addensamento in un contesto comunque abbastanza stabile.

L’alta pressione è in ulteriore rinforzo su tutta Italia ed è pronta a regalare una domenica delle Palme molto stabile e per lunghi tratti (specie al centro-nord) piuttosto mite. Il canale d’aria fresca e instabile che dall’est Europa sorvola la Grecia si farà nuovamente vivo ad inizio settimana quando raggiungerà il sud Italia (in forma molto blanda) favorendo la formazione di qualche locale temporale.

Previsioni per oggi 5 aprile 2020

Domenica stabile su gran parte d’Italia grazie all’anticiclone delle Azzorre. Qualche nube residua al sud fino al pomeriggio, specie su Puglia, Basilicata e Calabria: tuttavia non ci saranno piogge eccezion fatta per qualche pioviggine a ridosso dell’Appennino.

Tanto Sole sul resto d’Italia e temperature in ulteriore aumento rispetto a ieri su pianura Padana, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna.

A cura di Raffaele Laricchia

