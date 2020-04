Protezione Civile, aggiornamenti coronavirus 5 aprile 2020: calano i ricoveri, ma l’attenzione resta alta

Notizie molto positive arrivano dalla conferenza stampa della protezione civile, che riprendono e confermano i miglioramenti netti riscontrati già ieri. Quest’oggi calano ulteriormente i ricoveri in terapia intensiva e, per la prima volta, anche i ricoveri con sintomi meno gravi. Cala anche il numero delle vittime(numero più basso dal 19 marzo) e cala anche il numero dei nuovi tamponi positivi (circa 500 in meno di ieri).

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 5 aprile 2020) al momento abbiamo:

– 91.246 casi ATTUALMENTE positivi (+2.972 rispetto a ieri)

– 15.887 vittime (+525 rispetto a ieri)

– 21.815 guariti (+819 rispetto a ieri)

– 3.977 in terapia intensiva (-17 rispetto a ieri)

– 28.949 ricoverati con sintomi (-61 rispetto a ieri)

– totale tamponi positivi oggi: 4.316

Nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 21% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), un altro 25% almeno due patologie e il 50% ben tre patologie; solo l’2% non presenta alcuna patologia. Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 6% del totale dei casi positivi al momento). Il 60% dei positivi è in isolamento domiciliare.

L’attenzione resta alta: sicuramente fa piacere leggere finalmente notizie positive sul calo dei contagi e dei ricoveri, ma è proprio questo il momento in cui bisogna fare un ulteriore sacrificio ed evitare di uscire di casa e avere contatti con altre persone. È importantissimo restare in casa, ora più che mai, per sconfiggere definitivamente il coronavirus, come sottolineato dallo stesso Borrelli in conferenza stampa.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 128.948 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti).

A cura di Raffaele Laricchia

