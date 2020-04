Autobus in fiamme sulla statale “Pontina” all’altezza di Pomezia: densa nube nera avvistata dalla città

Nella mattinata odierna un autobus di linea è andato in fiamme sulla statale 148 “Pontina”, nei pressi di Pomezia, in provincia di Roma.

L’incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno. Anas, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco sono impegnati nelle attività di spegnimento delle fiamme e per la gestione della viabilità, in corrispondenza del chilometro 28,900, all’altezza di Pomezia, in direzione Latina.

La carreggiata in direzione Latina è stata chiusa al traffico e sono presenti deviazioni sul posto.

Al momento non si conoscono le cause del rogo, né è noto con certezza se vi siano feriti o intossicati tra autista e passeggeri. Secondo quanto riporta Ilmessaggero.it però nessuno sarebbe rimasto coinvolto. Il fumo sprigionato dal pullman del Cotral è stato notato da buona parte della città di Pomezia, con gli abitanti preoccupati per quanto stesse accadendo. Diverse persone avrebbero anche udito un boato. Molte le immagini diffuse sui social network.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

A cura di Francesco Ladisa

