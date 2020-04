Conte annuncia in conferenza stampa 400 miliardi di liquidità alle imprese

In questi minuti il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta tenendo una conferenza stampa, in diretta tv e sulla sua pagina facebook ufficiale.

Il tema principale è quello economico: Conte ha appena annunciato che è stata raggiunta l’intesa sul pacchetto liquidità da dare alle imprese: saranno in tutto 750 miliardi, 400 miliardi col nuovo dl che si sommano ai 350 già previsti nel decreto ‘Cura Italia’. Il decreto imprese anti-Coronavirus del 6 aprile 2020 è stato approvato dal Consiglio dei ministri.

L’importante cifra dei 400 miliardi consisterà in prestiti a favore delle imprese italiane che ne faranno richiesta. “Lo Stato offrirà una garanzia perché i prestiti avvengano in modo celere, spedito. Potenzieremo il fondo centrale di garanzia per le pmi e aggiungiamo il finanziamento dello Stato attraverso Sace, che resta nel perimetro di Cassa depositi e prestiti, per le piccole e medie e grandi aziende”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio.

Conte ha anche detto che sono state deliberate anche ulteriori sospensioni di vari pagamenti fiscali e contributi anche per i mesi di aprile e maggio. Tutti i dettagli e le misure decise saranno illustrati nel decreto.

Conte ha voluto dare anche un ulteriore segnale di speranza alla popolazione. «Agli italiani voglio dire: state dando un contributo fondamentale, presto raccoglieremo i frutti di questi nostri sacrifici. Quando sarà tutto superato ci sarà una nuova primavera, la vivremo tutti insieme» ha detto Conte che ha parlato della Pasqua: «Sarebbe irresponsabile andare in giro e allentare la fiducia e la responsabilità.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook