Coronavirus: Boris Johnson si aggrava, ricoverato in ospedale

A circa una settimana dalla conferma della positività al coronavirus Covid-19, Boris Johnson non ha mostrato segni di miglioramento e, al contrario, c’è stato un aggravamento dei sintomi. Il primo ministro britannico è stato ricoverato nella notte in un ospedale di Londra (si presume il St Thomas a Westminister), dove è stato sottoposto a nuovi esami ed è stato sotto controllo degli esperti.

Non sono ancora chiare le condizioni in cui verte ora il premier: alcune fonti come l’agenzia russa Ria Novosti hanno riferito che Johnson è stato collegato ad un ventilatore polmonare citando chiaramente una fonte del servizio sanitario nazionale. Le fonti governative invece insistono nell’affermare che si tratta di un ricovero in via “precauzionale”.

Tra i primi a esprimere la vicinanza al premier, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha ricordato la sua amicizia con Boris: “è un grande leader, un grande gentiluomo. È impegnato nella sua battaglia contro il virus. Tutti gli americani pregano per lui, sono fiducioso che si riprenderà, è una persona forte”.

A cura di Raffaele Laricchia

