Coronavirus, positivo il direttore generale dell’Aifa

E’ risultato positivo al coronavirus il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) Nicola Magrini. La notizia viene riportata dal sito Tgcom24 ed è stata resa nota dalla stessa Aifa.

Magrini è in buone condizioni di salute, ma come previsto dalla normativa è in isolamento. Continuerà a svolgere il suo lavoro da remoto. Tutti coloro che sono stati in stretto contatto con lui saranno in isolamento domiciliare fino a verifica del loro stato rispetto al virus Covid-19.

A cura di Francesco Ladisa

