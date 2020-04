Il Ciclone Harold diventa categoria 5 e raggiunge le isole Vanuatu

Si è ulteriormente rinforzato il ciclone Harold nel sud del Pacifico, raggiungendo nelle ultime ore la categoria cinque, il livello più alto sulla scala Saffir-Simpson.

Harold, dopo aver colpito l’area delle Isole Salomone provocando almeno 27 vittime e diversi feriti, è giunto a ridosso delle isole Vanuatu, per cui è allerta massima.

Il landfall è avvenuto stamane sull’area nord-occidentale delle Vanuatu: attesi venti fortissimi fino a 240 km/h, piogge torrenziali con conseguenti inondazioni improvvise e mareggiate imponenti.

Le prime testimonianze che arrivano dal posto parlano di danni ingenti e abitazioni rase al suolo nella città di Luganville, il secondo centro più popoloso delle Vanuatu. Il ciclone ora proseguirà la sua corsa verso sud-est coinvolgendo anche la capitale Port Vila.

Questa estrema ondata di maltempo arriva mentre la nazione del Pacifico sta cercando di prepararsi per l’emergenza coronavirus. Vanuatu è uno dei pochi paesi al mondo che non ha ancora casi confermati di Covid-19, ma ci sono timori che si verificasse un focolaio il sistema sanitario del paese non riuscirebbe a far fronte all’emergenza. ancora 22 persone.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore

A cura di Francesco Ladisa

