Ponte crollato in Toscana, vicino ad Albiano Magra: coinvolto un furgoncino

Come vi abbiamo documentato prontamente in questo articolo, un ponte è crollato in Toscana, a ridosso del confine con la Liguria. Si tratta del viadotto sulla strada provinciale 70 che attraversa il fiume Magra, e collega Albiano Magra, frazione del comune di Aulla (Massa e Carrara), con Santo Stefano Magra (nello spezzino). Il ponte dunque fa parte amministrativamente della Toscana e collega la Liguria con la Lunigiana.

L’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone ha dichiarato poco fa: “c’è almeno un camioncino coinvolto con una persona rimasta ferita, mentre vittime al momento non se ne registrano.”

“Sono immagini che ci riportano indietro alla tragedia del ponte Morandi. Il ponte è in Toscana ma è un collegamento molto importante per tutto lo spezzino. Abbiamo già dato tutta la nostra disponibilità alla Regione Toscana in caso ci fosse necessità di supporto. E’ un collegamento importante che creerà problemi per i collegamenti tra Toscana e Liguria. Ora c’è da fare un’attenta riflessione sulla situazione della nostre infrastrutture, non solo della Liguria ma di tutta l’Italia”. Ha detto l’assessore.

L’emergenza coronavirus in atto che sta tenendo in casa la maggior parte della popolazione ha probabilmente scongiurato conseguenze ben più drammatiche.

Ecco alcune immagini impressionanti del ponte crollato, collassato su se stesso praticamente in tutta la sua lunghezza.

A cura di Francesco Ladisa

