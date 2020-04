Ultim’ora: crolla ponte in Toscana, nei pressi di Aulla

Un ponte è collassato nella mattinata di oggi, 8 Aprile, in Toscana, al confine con la Liguria. Si tratta del ponte di Albiano Magra, una frazione del comune di Aulla, in provincia di Massa e Carrara.

Il ponte, che collega Albiano all’abitato di Santo Stefano Magra (La Spezia), sarebbe improvvisamente crollato, provocando anche un forte boato avvertito dalla popolazione locale. Sul posto ci sono Carabinieri e forze dell’ordine.

Alcune immagini drammatiche vengono postate sui social e in particolare su Facebook in questi minuti. Al momento non è noto se vi siano mezzi e persone coinvolte nell’incidente. Secondo alcune testimonianze – ancora da verificare – potrebbe esserci un furgone fra le macerie.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nei prossimi minuti.

A cura di Francesco Ladisa

