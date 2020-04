Bari, festa di compleanno tra amici, violata la quarantena: multe salatissime

Non ci sono parole per quanto accaduto a Bari martedì sera: in piena emergenza sanitaria, con un’intera nazione in quarantena, un gruppetto di amici del quartiere Libertà ha ben pensato di festeggiare un compleanno tra musica, rinfresco e risate.

Non si tratta di bambini, ma di ventenni che con assoluta spensieratezza si sono riuniti per passare una serata di divertimento tutti insieme, avvenimenti a cui tantissimi di noi stanno rinunciando da ormai un mese.

Il compleanno è stato interrotto da due pattuglie della Polizia Locale che ha prontamente multato i ragazzi presenti: ben 700 euro a testa per un totale di sei multe per aver violato il DPCM Covid-19. Alcuni di loro rischiano di proseguire “la festa” in carcere per almeno tre mesi.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Bari Antonio Decaro: “Siamo di fronte a un virus spietato, con un tasso di contagio altissimo, centinaia di persone che muoiono ogni giorno e loro danno una festa, mettendo in pericolo sé stessi e le proprie famiglie. Sono due mesi che in tutto il mondo non si parla d’altro. Io dico, come fate a non capire che una festa e qualunque assembramento di persone, tanto più in un locale chiuso, rappresenta un pericolo mortale? Vi sentite furbi? Vi sentite “chiavici”, come si dice a Bari? Ebbene non lo siete, perché andare a una festa può voler dire infettarsi, o contagiare vostra madre, vostro nonno, o vostra sorella. Insomma morire oppure uccidere. Non siete chiavici, siete potenziali suicidi o potenziali assassini. Una volta per tutte: chi viola le regole non è più fico di chi le rispetta. È molto più stupido. E la stupidità è la migliore alleata del virus.”

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook