Coronavirus, ultime notizie Ansa: “Italia chiusa” fino al 2 Maggio

Secondo le ultime indiscrezioni il Governo si appresta ad estendere nuovamente le misure restrittive in atto per contenere la diffusione dei contagi di coronavirus in Italia.

Le restrizioni, in scadenza il 13 aprile, verranno prolungate molto probabilmente fino ai primi di Maggio. In particolare si fa la data del 2 Maggio. E’ quanto si apprende dall’agenzia di stampa Ansa che cita “fonti qualificate”.

Tale decisione porterebbe a quasi due mesi il periodo di quarantena per i cittadini italiani, in fase di quarantena dal giorno 9 Marzo.

E’ probabile che entro domani o al massimo nel week end il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà una nuova conferenza stampa in cui annuncerà i dettagli.

Sempre secondo l’agenzia sarebbe in discussione la possibile riapertura di alcune piccole attività collegate al mondo alimentare o sanitario. In questo senso decisiva sarà la riunione tra Conte, i sindacati e Confindustria.

A cura di Francesco Ladisa

