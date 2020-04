Papa Francesco in una Piazza San Pietro deserta comincia il rito della Via Crucis

E’ cominciata da pochi minuti la Via Crucis in Piazza San Pietro, a Roma, che conclude i riti del Venerdì Santo.

Prima Papa Francesco è entrato nella Basilica di San Pietro, dove all’Altare della Cattedra ha presieduto alla celebrazione della Passione.

Dalle 21 circa Francesco si è spostato nel sagrato della Basilica di San Pietro per la Via Crucis, che probabilmente seguirà le 14 “stazioni” segnate sul colonnato del Bernini e al termine lo vedrà recitare la sua orazione.

Il tutto si svolge naturalmente in una piazza San Pietro deserta, senza fedeli, per via dell’emergenza coronavirus in atto. Le immagini sono tristemente destinate a rimanere nella storia.

Ecco la diretta della celebrazione da Roma:

A cura di Francesco Ladisa

