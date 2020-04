Pesaro: capriolo gioca in un giardino, ucciso da un colpo di fucile

Atto deplorevole accaduto a Pesaro: un capriolo aveva approfittato della desolazione dovuta alla quarantena per muoversi liberamente in un giardino di un asilo della città marchigiana. Come ben stiamo riscontrando gli animali, nelle ultime settimane, tornando a muoversi con più libertà anche nelle città grazie all’assenza di persone, ma questa volta purtroppo per il capriolo non è andata bene.

Da uno degli appartamenti adiacenti l’asilo un vile ha sparato col proprio fucile uccidendo sul colpo il capriolo. Il gesto è stato immediatamente condannato dai vicini di casa che hanno denunciato l’accaduto. Attualmente sono in corso ancora delle indagini da parte degli organi preposti.

A cura di Raffaele Laricchia

