Previsioni meteo, Pasquetta sarà bella, poi crollo delle temperature e maltempo?

Quando si tratta di Pasquetta diventa superflua ogni conoscenza nel campo della meteorologia. Ormai da diverse settimane tanti di voi esclamano “quest’anno a Pasquetta sarà bel tempo” e, ormai possiamo confermarlo, avete centrato in pieno la previsione! Ironia della sorte, dopo tante pasquette condizionate dal freddo, dalla pioggia e dal vento, quest’anno saranno Sole e mitezza a dominare la scena.

Niente scampagnate, niente gite, niente barbecue in compagnia: dovremo tutti restare a casa per il bene nostro e dell’Italia. Ancora un sacrificio fino al 3 maggio (data da poco ufficializzata da Giuseppe Conte in cui terminerà la quarantena).

Pasquetta bella, ma poi cambia tutto?

L’anticiclone sub-tropicale raggiungerà l’apice nella giornata di Pasqua quando le temperature sfioreranno addirittura i 25-26°C su diverse aree della pianura Padana e del lato tirrenico tra Toscana e Campania. Qualche grado in meno sulle regioni adriatiche e gran parte del sud, ma in un contesto molto gradevole e stabile.

Da Pasquetta già qualcosa cambierà: il tempo sarà stabile però le temperature scenderanno leggermente su buona parte della penisola ed in particolare al nord. Dai 24-25°C di Pasqua la colonnina di mercurio scenderà attorno ai 20°C. Gli unici picchi di 23-24°C saranno possibili in Puglia.

Da martedì 14 crollo delle temperature e maltempo – L’alta pressione potrebbe indebolirsi a tal punto da favorire l’entrata di correnti più fredde e anche instabili. Martedì il tempo potrebbe peggiorare su gran parte del nord, in Sardegna e Toscana dove arriverebbero piogge sparse e anche locali temporali. Inoltre tra martedì e mercoledì le temperature potrebbero crollare in maniera repentina di almeno 10°C, portandosi nuovamente su valori tardo invernali. In questo frangente la neve tornerebbe ad imbiancare i monti alpini e appenninici.

Nulla è ancora certo considerando che mancherebbero ancora tanti giorni, per cui seguiteci nei prossimi aggiornamenti sempre su www.inmeteo.net!

A cura di Raffaele Laricchia

