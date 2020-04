Sole e clima mite su tutta Italia, oggi fino a 25 gradi! Pasqua calda

Il Sole risplende su tutta Italia senza eccezione alcuna come testimonia lo scatto del satellite sul Mediterraneo. Tutto questo grazie ad un coriaceo anticiclone che col passare delle ore assume sempre più connotati sub-tropicali.

La campana anticiclonica garantirà non solo bel tempo ma anche clima particolarmente mite per tutto il resto della settimana sino all’exploit di Pasqua, ormai certa della presenza del Sole. Anche Pasquetta quasi sicuramente vedrà lo stesso tipo di tempo come già ieri vi accennammo.

Previsioni per oggi 10 aprile 2020

Soleggiato su tutta Italia per l’intera giornata, senza alcun rischio di piogge o temporali. Temperature in ulteriore aumento specie in pianura Padana e sul lato tirrenico dove sfioreremo i 24-25°C. Aumentano le temperature anche sulle regioni adriatiche e ioniche: qui la colonnina di mercurio salirà sin verso i 17-18°C nelle ore centrali della giornata. Localmente fino a 20°C nelle zone interne pugliesi e abruzzesi.

A cura di Raffaele Laricchia

