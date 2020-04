Frasi di auguri per Pasqua 2020: pensieri, citazioni, aforismi

Con l’emergenza coronavirus che ci porta a stare tutti in casa, quest’anno ci scambieremo auguri di Pasqua per lo più virtuali.

Ci affideremo quindi alla tecnologia inviando messaggi attraverso whatsapp, facebook e servizi simili, ancor più degli anni passati. Abbiamo raccolto allora una serie di frasi e pensieri da inserire in un messaggio di auguri o magari da cui trarre semplicemente ispirazione.

Il mio augurio è che questa sia l’occasione per condividere, conoscere e migliorare i legami con le persone che amiamo.

Augurare “Felice Pasqua” significa che siamo felici di poter anche fare le scelte necessarie per crescere e diventare persone migliori ogni giorno.

Tanti auguri di buona Pasqua, che i giorni che verranno siano pieni di gioie, solidarietà, comprensione e molte benedizioni.

Una frase semplice per farti auguri di buone feste pasquali, in modo che i tuoi giorni siano pieni di nuove emozioni, molte benedizioni e sincera fratellanza.

Nell’uovo di Pasqua che mai ci sarà? Ci sarà forse nascosta la felicità?

Aprilo dunque piano,piano perchè la sorpresa non possa sfuggirti di mano.

E se il tuo cuore pronto al cambiamento sarà,sicuramente potrà godere di questa bella novità!

Disperdi quindi le ombre del tuo cuore ed accogli tutti con fraterno amore.

Questo è l’augurio per scoprire la vera felicità per una Pasqua di serenità.

Amo i momenti in cui siamo tutti riuniti in famiglia, mi dispiace che per quest’anno non sarai con noi, ma senza dubbio saremo vicini con il cuore. Tanti auguri di Buona Pasqua 2020!

La vita non si ferma, le difficoltà non mancheranno, ma la gioia che dobbiamo provare per poter fare il passo verso la piena vita può essere espressa solo facendo auguri Buona Pasqua con tutto il nostro cuore.

Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della Gioia e della Rinascita: in questo giorno per tutti un po’ speciale, ti auguro di trasformare i tuoi sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni a venire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donarti. Buona Pasqua di serenità e gioia!

(Stephen Littleword – Scrittore)

Con Gesù Cristo che è risorto l’amore ha sconfitto l’odio, la vita ha vinto la morte, la luce ha scacciato le tenebre.

(Papa Francesco – 266° pontefice della Chiesa cattolica)

Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione, non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera.

(Martin Lutero – Teologo)

Miei cari, ecco il mio augurio: cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita.

(Enzo Bianchi – Monaco laico)

Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace.

(Erri De Luca – Scrittore)

Pasqua ci invita a mettere il nostro respiro in sintonia con quell’immenso soffio che unisce incessantemente l’istante e l’eterno, il visibile e l’invisibile, la nostra povertà e la ricchezza di Dio.

(Ermes Ronchi – Presbitero e teologo)

Che la Pasqua ci insegni a entrare nel fiore della primavera, a rinnovarci, ad accogliere più che giudicare, a covare un uovo di luce dentro la nostra anima.

(Fabrizio Caramagna – Scrittore)

A cura di Francesco Ladisa

