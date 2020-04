Meteo, domani Pasqua calda e soleggiata ma… dovete stare a casa!

Pasqua e Pasquetta sono ormai alle porte e arrivano in uno dei periodi più difficili dal dopo guerra ad oggi. L’epidemia del coronavirus purtroppo è ancora viva e ha costretto le autorità a rinviare la data finale della quarantena al 3 maggio, sebbene alcune attività potranno finalmente riaprire a partire da martedì 14.

L’alta pressione domina incontrastata su tutta Italia e regalerà due giorni molto stabili e soprattutto caldi, con temperature che localmente potranno superare addirittura i 25-26°C: è il caso della pianura Padana, della Toscana, del Lazio e della Campania dove la colonnina di mercurio salirà senza troppi fronzoli.

Molto mite anche sulle regioni adriatiche dove sfioreremo i 22-23°C. I cieli saranno sereni ovunque e solo lungo le coste potremo avvertire una piacevole brezza marina. Qualche isolata nota instabile sarà possibile lungo l’Appennino nel pomeriggio, ma parliamo di fenomeni molto blandi e rapidi.

Il messaggio che vogliamo lanciare è breve e chiaro: dovete restare a casa! Il bel tempo non dovrà farvi cadere in tentazione, per cui evitate rimpatriate, evitate riunioni di famiglia, evitate scampagnate con gli amici, evitate semplicemente di uscire di casa! Avremo tempo di goderci caldo e Sole, ma non è questo il momento. Ora è FONDAMENTALE restare in casa più a lungo possibile per placare finalmente l’epidemia, che nel frattempo ha portato ad oltre 152.000 casi totali in Italia.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook