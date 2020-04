Ultim’ora, si risveglia l’Anak Krakatau: forte eruzione in atto

L’Anak Krakatau è tornato ad eruttare. A distanza di quasi due anni dall’ultima potente eruzione che aveva finanche causato un devastante tsunami tra Sumatra e Giava, in Indonesia (causando svariate vittime e feriti), il temibile vulcano è tornato in attività. L’Anak Krakatau è il “figlio” del Krakatoa, storico vulcano che nel 1883 causò una delle più spaventose eruzioni della storia, capace di uccidere 36.000 persone e addirittura se stesso riducendosi in frantumi.

La nuova eruzione dell’Anak fortunatamente non si sta rivelando distruttiva: dal cono vulcanico, alto poco più di 100 metri, stanno fuoriuscendo grosse colonne di fumo e cenere e fontane di lava. L’isola è disabitata e pertanto non sta causando danni o feriti. La colonna di fumo ha raggiunto i 15 km di altitudine.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook