Coronavirus, oltre 200 multe a Roma per gli spostamenti di Pasqua

Nonostante le pesanti restrizioni presenti su tutto il territorio ed il costante aumento dei contagi e delle vittime, tanti italiani non hanno rinunciato alla propria tipica giornata di Pasqua e hanno sfidato apertamente le autorità rischiando multe salatissime. La voglia di uscire di casa senza necessità, evidentemente, supera di gran lunga quella di salvaguardare se stessi e chi ci circonda.

Com’era prevedibile in tanti si sono spostati per gite fuori porta, scampagnate, pranzi da amici o parenti: già questa mattina vi mostravamo il traffico impressionante a Roma, dove tantissime macchine si spostavano sulla Pontina (chi per lavoro, chi per divertimento). Questa situazione è stata tangibile, soprattutto nella notte e questa mattina, in tanti centri abitati da nord a sud, costringendo vigili, polizia municipale e carabinieri a numerosi interventi.

In tutta Italia quest’oggi sono state staccate migliaia di multe: di queste, ben 200 arrivano da Roma dove i controlli sono stati serrati sulla via Aurelia, via Cristoforo Colombo, via Pontina. Molte multe sono arrivate in piena notte, altre ieri sera e questa mattina. Oltre 4000 i veicoli controllati dagli agenti. Diversi veicoli fermati avevano a bordo più persone e tentavano di recarsi fuori città per andare da amici, parenti o sul litorale.

Controlli sono stati effettuati anche nei parchi, sui pedoni, e nelle attività commerciali.

A cura di Raffaele Laricchia

