Emergenza coronavirus, Roma: esodo di Pasqua verso il mare, traffico sulla Pontina

Non ci sono parole per giudicare il traffico immortalato ieri pomeriggio a Roma, precisamente sulla Pontina, in direzione mare. A riportare la notizia è il Messaggero.

Centinaia di auto si sono messe in viaggio per raggiungere probabilmente le seconde case al mare o altri motivi ignoti che, teoricamente, non dovrebbero nemmeno essere pensati in questo periodo di emergenza.

La polizia sta compiendo molti controlli a campione per verificare le autocertificazioni. Sono decine e decine le auto bloccate e controllate. Purtroppo sembra che in tanti stiano ignorando l’appello a restare in casa nei giorni di festività, lasciandosi trasportare dal clima mite e dal Sole.

Recita il Messaggero: “Lunghissima coda di auto sulla Pontina, in uscita da Roma. La strada dalle 14 è bloccata in direzione di Pomezia per i controlli della polizia stradale, poco prima dello svincolo per Pratica di Mare. La circolazione, incanalata su un’unica corsia, sta subendo forti rallentamenti. Incolonnamenti già da Spinaceto con un lungo serpentone di auto e mezzi per circa 10 chilometri. Verifiche a campione da parte degli agenti che passano al setaccio le autocertificazioni”.

A cura di Raffaele Laricchia

